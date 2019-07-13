Дрожь Меркель: должна ли общественность знать о проблемах немецкого канцлера?

Несмотря на заявления об отсутствии серьезных проблем, три публичных приступа тремора за прошедший месяц спровоцировали серьезные опасения за здоровье немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В СМИ появились видео-360, укрупненные планы, различные слухи и теории об одной из самых влиятельных женщин мира, которая, возможно, сейчас находится не на пике своей формы. Внимание журналистов обострилось в четверг, когда 64-летняя Меркель нарушила давно устоявшийся протокол, присев во время церемонии приветствия датского премьера Метте Фредериксен в Берлине.

Позднее, отвечая на вопросы, она сказала, что с ее здоровьем "все в порядке", а тремор может быть вызван "психосоматикой": "Я убеждена, что он когда-нибудь пройдет, но пока что этого не случилось", - сказала она. Однако ее заверения не успокоили журналистов: местные и международные СМИ продолжают публиковать мнения врачей и психологов, чтобы пролить свет на состояние канцлера.

Известный немецкий специалист по чтению по губам Джулия Пробст сообщила в социальных сетях, что отклонила ряд запросов от разных изданий с просьбами расшифровать слова, которые Меркель, казалось, произнесла во время недавнего инцидента.

"Я не думаю, что это смешно, и совершенно не понимаю, почему это так интересует СМИ, - написала она. - Я хотела бы, чтобы они задали себе вопрос: «Если бы я был на ее месте, хотел бы я, чтобы обо мне такое писали?»"

В случае с Меркель, известной серьезным отношением к работе, талантом к публичным выступлениям и стойкостью, такой явный признак "недомогания" можно действительно считать тревожным. Но обязана ли канцлер Германии по долгу службы разглашать информацию о каких-либо возможных проблемах со здоровьем или средства массовой информации просто зарабатывают очки на праздном интересе обывателей?

Euronews развернуто освещал приступы дрожи Меркель, но мы считаем себя вправе усомниться в обоснованности редакционной повестки, даже если подобные обвинения могут быть направлены против нас самих.

Имеет ли общественность право знать о проблемах со здоровьем своего лидера?

История знает достаточно примеров того, как мировые лидеры скрывали свои болезни от электората. У президента Франции Франсуа Миттерана, рекордное время пробывшего у власти, в первый же год после избрания нашли рак простаты. Тем не менее, политик на протяжении долгого времени держал свой диагноз в тайне.

Интересно, что после смерти своего предшественника Жоржа Помпиду, Миттеран пообещал быть максимально открытым в том, что касается его здоровья.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании времен Второй мировой, находясь на своем посту перенес несколько сердечных приступов, о которых не сообщалось общественности.

Считается, что бывший лидер Советского Союза Иосиф Сталин страдал церебральным атеросклерозом, заболеванием головного мозга, которое могло нарушить его способность принимать решения. В мемуарах врача Александра Мясникова говорится, что, по его наблюдениям, болезнь привела к "жестокости и паранойе лидера, его страху перед врагами и потере способности трезво оценивать людей и события".

Но всегда ли недуг мешает выполнять свою работу? Анализируя обморок Хиллари Клинтон в сентябре 2016, издание Slate приводит аргумент, что, узнав о диагнозе лидера, мы вряд ли поймем, "переживет он свой срок или нет. Но очень вероятно, что эта информация будет использована его политическими соперниками для незаслуженных нападок".

После похожей шумихи в СМИ кандидат от демократов заявила, что перенесла пневмонию и не посчитала нужным о ней сообщить, поскольку "не думала, что болезнь имеет какое-либо значение".

Хиллари Клинтон

Болезни, которые опасно скрывать

По мнению канадской журналистки Катрин Лантье, политиков можно обязать раскрывать информацию об определенных заболеваниях, которые могут влиять на адекватное исполнение их обязанностей. Она процитировала медицинского журналиста канадской газеты Globe and Mail Андре Пикара, который сказал, что "должны быть раскрыты дегенеративные заболевания, деменция, расстройства, которые могут действительно повлиять на способность работать физически и умственно, а также тяжелая депрессия".

Он добавил: "Я считаю, что политики должны сообщать об этом, чтобы иметь возможность получить время на лечение, а затем вернуться к работе".

Омбудсмен "Радио Канады" Пьер Туранджо согласен с Пикаром. По его мнению, следует обсуждать болезни, приводящие к "недееспособности", но при этом необходимо делать различия между недугами: "Есть разница между раком в первой стадии, который общественность никак не касается, и тем, что премьер-министр использует антидепрессанты", - сказал он.

"Конечно, если у него последняя стадия рака, и он думает, что он недолго проживет, это должно стать достоянием общественности", - добавил Туранджо.

"Я осознаю свою ответственность"

Меркель, которая не стремится к переизбранию в 2021 году, сказала журналистам, что "осознает свою ответственность" перед обществом. "Я принимаю надлежащие меры в том, что касается моего здоровья. Как частное лицо, я очень заинтересована в том, чтобы быть здоровой, и я слежу за своим здоровьем", - сказала она.

Означает ли освещение повторяющихся случаев тремора, что СМИ считают, что Меркель больше не подходит на роль канцлера? Действительно ли СМИ сосредоточены на заслуживающем внимания вопросе или мы вмешиваемся в частную жизнь женщины, которая работает на государственной службе?