Меркель: "Повода для беспокойства нет"

"Повода для беспокойства нет" заверила Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Днем на встрече с финским политиком у канцлера Германии в третий раз за последний месяц случился очередной приступ дрожи.

Причины недомоганий Меркель неизвестны, кабинет министров ФРГ ранее отказался отвечать на вопрос, проходит ли канцлер медицинское обследование в связи с участившимися приступами.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Со мной все хорошо. Я говорила об этом ранее. Мне уже лучше после первого случая, произошедшего во время церемонии воинских почестей с президентом Зеленским. Без сомнений я ещё полностью не оправилась и должна с этим смириться на какое-то время, но я иду на поправку и чувствую себя очень хорошо. Людям не нужно беспокоиться обо мне".

После первого публичного приступа дрожи на встрече с президентом Украины Зеленским, с Меркель случилось то же самое около двух недель назад.

На приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер пыталась справиться с сильной дрожью, которая продолжалась около двух минут.

Джессика Зальц, Euronews:

"Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться". Именно это сказала Ангела Меркель на пресс-конференции, когда журналисты несколько раз спросили канцлера о состоянии её здоровья. Она дала понять, что способна продолжать работу на своём посту. Тем не менее, вокруг причин неожиданной дрожи Меркель продолжают расти беспокойства. И несмотря на заверения канцелярии о том, что все в порядке, слухи и догадки продолжают распространяться. В то же время некоторые высказываются, что состояние здоровья Меркель - это её личное дело, и общественность не должна этим интересоваться".