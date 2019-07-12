Франция: погромы после победы сборной Алжира

Массовыми беспорядками в Париже и других город ах Франции обернулось празднование победы футбольной сборной Алжира над командой Кот-д"Ивуара и выход алжирцев в полуфинал Кубка африканских наций. В столице несколько тысяч болельщиков вышли на Елисейские поля.

На центральной улице Парижа хулиганы разбили витрины нескольких бутиков. На авеню де ла Гранд Арме напали на салон, торгующий мотоциклами. Злоумышленники угнали дорогостоящие транспортные средства, украли шлемы и запасные детали. В прибывших на место происшествия сотрудников полиции летели палки и камни.

Стычки произошли у площади Шарля де Голля. Для разгона толпы правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях и арестах.

А начиналось все достаточно мирно.... Но к полуночи шествия завершились столкновениями с полицией.

По схожему сценарию события развивались и в Марселе. В Монпелье болельщик алжирской сборной сбил на машине женщину. Она погибла на месте. Сопровождавшие ее дочь и маленький ребенок получили увечья. Виновник ДТП задержан.