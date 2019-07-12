Дело France Telecom: суд завершён

Во Франции завершился судебный процесс против бывшего главы France Telecom Дидье Ломбара. Он подозревается в травле сотрудников, ставшей в средине 2000-х причиной массовых самоубийств. Вместе с Ломбаром перед судом предстали ещё шестеро руководителей компании. Ни до, ни во время процесса они своей вины не признали.

Защита отрицает обвинения прокурора в том, что в период приватизации и реструктуризации компании, переименованной в Orange, топ-менеджеры целенаправленно создавали атмосферу психологического давления, чтобы вынудить сотрудников - государственных служащих - увольняться по собственному желанию. Во результате реструктуризации штат France Telecom был сокращён на 22 тысячи, а нагрузка на оставшихся сотрудников сильно возросла.

"Он занял руководящий пост в этой компании не для того, чтобы подвергать сотрудников моральному преследованию. Никто не поступает на работу для того, чтобы заниматься травлей людей", - говорит адвокат Ломбара Жан Вейль.

На процессе рассматриваются 19 случаев суицида и 10 попыток покончить с собой. Некоторые сотрудники оставили перед смертью записки, возлагая ответственность на менеджеров France Telecom. Если подсудимых признают виновными, им грозит крупный штраф и до двух лет тюрьмы.