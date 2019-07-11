В угоду Трампу: посол Британии в США ушёл в отставку

Дипмиссия Великобритании в США осталась без руководителя. А в так называемых "особых отношениях" между Лондоном и Вашингтоном возникла напряжённость. Впрочем, Дональд Трамп может быть доволен, ведь неугодный ему британский посол Ким Дэррок подал в отставку.

К такому исходу событий привёл скандал, связанный с утечкой писем, в которых дипломат называл администрацию американского президента "некомпетентной и недееспособной". На что сам Трамп ответил оскорблениями в его адрес.

Но после фразы о том, что Белый дом "больше не будет иметь с ним дело", стало ясно: отставка Дэррока - дело времени.

"В нынешней ситуации я не могу исполнять свои обязанности так, как мне бы того хотелось", - заявил посол, покидая пост.

Официальный Лондон выразил сожаление по этому поводу, но отставку принял.

"Сэр Ким посвятил всю свою жизнь служению Соединённому Королевству. Мы перед ним в неоплатном долгу", - сказала премьер-министр Тереза Мэй.

А британский министр торговли усмотрел в этом инциденте злой умысел.

"Некто злонамеренно пытался нанести ущерб британо-американским отношениям или лично сэру Киму. Важно, чтобы наши послы могли честно писать свои телеграммы. Если им придется беспокоиться о том, как это будет выглядеть в газете, то это коренным образом изменит работу нашей дипломатической системы", - прокомментировал ситуацию Лиам Фокс.

В министерстве иностранных дел назвали ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что такой накал в отношениях Лондона и Вашингтона наблюдается впервые почти за два столетия.

"Я работаю в ведомстве почти 37 лет. На моей памяти подобное происходит впервые. Насколько я знаю, трудности в отношениях с США в последний раз у нас возникали в 1856 году. Тогда британского посла обвинили в вербовке американцев для участия в Крымской войне на британской стороне", - напомнил Саймон Макдональд, замглавы МИД Великобритании.

Хоть фраза "ты уволен" и не прозвучала из уст Дональда Трампа, эффект был тот же. Отставка Кима Дэррока вызвала у многих вопрос: а действительно ли равны партнеры этих "особых отношений".