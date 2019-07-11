Соул, поп и фанк в Монтрё

Легендарный Том Джонс в Монтрё. 79-летний британский певец пригласил публику джазового фестиваля в 1960-е. На главной концертной площадке — "Аудиториум Стравински" - царили ритм-энд-блюз, соул, поп-рок и кантри.

Свои главные хиты и несколько новых баллад исполнила Рита Ора - британская поп-певица косоварского происхождения: "Давай будем одинокими вместе. Давай будем вместе чуть менее одинокими". Певица выпустила свой первый альбом семь лет назад. С тех пор ее популярность не перестает расти. Она успела поработать с такими звездами, как Дрейк, Канье Уэст, Игги Азалия, Авичи.

Немного фанка привнесли в программу фестиваля музыканты "Tower of Power". В прошлом году коллектив из калифорнийского Окленда отметил полувековой юбилей, но в Монтрё привез совершенно новые композиции со своего последнего альбома Soul Side of Town. Всего за свою карьеру музыканты выпустили 19 студийных альбомов.