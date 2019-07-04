Джоан Баэз попрощалась с Монтрё

"Прежде всего я - человек, затем - пацифистка ну и, наконец, фолк-певица" - так определяет себя, свою жизнь и творчество Джоан Баэз. 78-летняя американская певица, бард и политическая активистка выступила в среду 3 июля на 53-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтрё.

Баэз завершает прощальное мировое турне, приурочнное к выходу ее альбома Whistle Down The Wind, за ее плечами полвека музыкальной карьеры и 35 альбомов. Собравшиеся в концертном зале имени Стравинского стали свидетелями одного из последних ее выходов на сцену, насладились неповторимым голосом в сопровождении акустической гитары.

Из Монтрё Джоан Баэз отправится во Францию, где выступит в Каркасоне и на фестивале во Вьенне, посетит Германию, Италию и Испанию.