Кто был первым?

Привлечь Тегеран к ответственности. В Вене, по запросу США, прошло специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Ранее агентство подтвердило, что исламская республика превысила уровень обогащения урана, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.
Тем временем, не оставляет попыток сохранить сделку Европа. Спецпосланник французского президента обсудил с руководством Ирана механизмы противодействия санкциям США.
В Вашингтоне настаивают: первыми были все же иранцы. Тегеран "долгое время тайно обогащал уран" - написал в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Пока США грозят ужесточением санкций, Иран обещает перейти к очередному этапу сокращения своих обязательств. У страны-члены ядерной сделки есть 60 дней, чтобы гарантировать защиту интересов Тегерана "перед лицом экономического терроризма США".