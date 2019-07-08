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МАГАТЭ признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана. REUTERS

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 Euronews 
МАГАТЭ признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана. REUTERS
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана, предусмотренного в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство REUTERS.

Ранее стало известно, что Тегеран может пойти на обогащение урана выше уровня 20% в качестве третьего этапа по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщили местные сми.