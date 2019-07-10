Греция

«Только тяжёлый труд»

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 Павел Барсуков 
«Только тяжёлый труд»
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Новое греческое правительство будет работать всё лето без отпусков. Ставший премьером Кириакос Мицотакис обещает коллегам только тяжёлый труд. В Афинах состоялось первое заседание кабинета министров. Среди первых мер повышения эффективности Мицотакис предлагает значительное сокращение секретариатов и внештатных помощников.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

«После голосования о доверии в парламенте мы представим наш первый проект, который касается реорганизации государственного управления. Затем последует проект закона о сокращении налогов, который мы обещали».

Присягу министры принесут ровно через неделю, а на следующий день депутаты должны будут выразить доверие премьер-министру и правительству. В исходе сомнений мало: у правящей партии абсолютное большинство в парламенте.

Кириакос Мицотакис:

«Добрых слов и намерений недостаточно. Люди ждут от нас действий. Поэтому мы будем работать не каждый сам по себе, а вместе, как слаженная команда».

По словам Мицотакиса, каждый министр получит чёткий план действий. Ключевая задача правительства — обеспечить «мощный экономический рост», при этом не допуская отклонений от трудового законодательства.