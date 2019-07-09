АПЛ «Комсомолец»: видео новой экспедиции

Норвежские и российские учёные измеряют радиоактивный фон вокруг советской подводной лодки «Комсомолец», которая затонула более 30 лет назад. К кораблю, лежащему на глубине 1658 м, прибыла совместная экспедиция. На борту норвежского судна — глубоководный управляемый аппарат, способный вести видеосъёмку и брать пробы.

По данным норвежских СМИ, радиоактивность одного из образцов, взятых из внутренних коммуникаций корабля, вблизи реактора, превышает фон в 100 тысяч раз. Другие пробы такой опасности не показали.

Утечки радиоактивности обнаружили ещё в ходе первых обследований лодки в начале 90-х. По имеющимся сейчас данным, опасности для природы и рыболовства они не представляют.

Тщательное изучение результатов нынешней экспедиции начнётся лишь по возвращении на берег.

Реактор «Комсомольца» был заглушен во время аварии. Кроме того, на борту остаются две торпеды с ядерными боеголовками.

Советская подлодка К-278 была спущена на воду в 1983 году. Её разрабатывали для действий на максимальной глубине, «Комсомольцу» до сих пор принадлежит рекорд среди боевых субмарин: 1027 м.

Корабль затонул в Норвежском море в апреле 1989 года, в строю он пробыл меньше шести лет. Причина пожара, который в итоге и привёл к трагедии, до сих пор не установлена.