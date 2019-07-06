В Санкт-Петербурге простились с подводниками

Сотни людей простились с подводниками, погибшими при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Родные и близкие, представители высшего руководства ВМФ и официальные лица. Траурная церемония прошла на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

14 офицеров-гидронавтов. Элита российского флота. Среди них - 2 Героя России. Еще четырем высокое звание присвоено посмертно.

Моряки похоронены рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск" .

Трагедия произошла 1 июля. О случившемся стало известно лишь на следующий день. Обстоятельства инцидента засекречены. Минобороны сообщило, что моряки отравились продуктами горения.