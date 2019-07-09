Кабинет Мацотакиса принёс присягу

Соблюдать конституцию страны и служить интересам народа поклялись на Евангелии члены нового правительства Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом.

51 министра привёл к присяге архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Церемония прошла в президентском дворце во вторник.

Пообещав, что на политическом ландшафте страны появятся новые лица, Мицотакис ввёл в кабинет два десятка технократов. Впрочем, ключевые посты в правительстве победившей на парламентских выборах партии "Новая демократия" заняли опытные политики.

О всей важности момента и эмоциональном накале свидетельствовала дрожащая рука Панайотиса Пикрамменоса во время подписания документа о своём назначении на пост вице-премьера. Непростая задача - дать новый импульс греческой экономике - доверена Христосу Стайкурасу, ставшему министром финансов.

Никос Дендиас в должности министра иностранных дел займётся решением внешнеполитических вопросов, главный из которых на сегодня касается отношений Греции с Турцией.