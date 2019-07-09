Еврогруппа даёт указания Греции

Экс-премьер Греции Алексис Ципрас уступил резиденцию новому главе правительства Кириакосу Мицотакису после того, как партия СИРИЗА потерпела поражение на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах, проиграв вышедшей на первое место «Новой демократии».

Между тем, в Брюсселе прошло заседание Еврогруппы, на котором прозвучал доклад о состоянии экономики Греции после её выхода в августе прошлого года из соглашений с международными кредиторами. Председатель Еврогруппы Марио Сентено, в частности, отметил:

– Обязательства – это обязательства, и если мы их нарушаем, то прежде всего разрушается доверие, и это вызывает нехватку уверенности, падение инвестиций и, в итоге, сокращение экономического роста. Поэтому я советовал бы выполнять взятые обязательства.

Клаус Реглинг, глава Европейского стабилизационного механизма, дал понять, что ждёт от новых греческих властей пересмотра ряда решений, принятых правительством Ципраса:

– Мы обеспокоены некоторыми решениями, принятыми за последние два месяца, которые также были утверждены в парламенте всеми основными партиями, потому что некоторые из этих решений не способствуют экономическому росту, разворачивают вспять некоторые реформ, не расходуя полностью государственные бюджетные инвестиции.

Экономическая ситуация, в которой предстоит действовать новому греческому правительству, по-прежнему непростая. Дефицит бюджета составляет примерно 180% ВВП страны.