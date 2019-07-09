Бразилия простилась с Жуаном Жилберту, одним из основоположников музыкального стиля босса-нова, который скончался в возрасте 88 лет. Похороны известного музыканта, певца и композитора состоялись в понедельник в Рио-де-Жанейро. Церемония прощания с Жилберту прошла муниципальном театре Рио, куда пришли его многочисленные поклонники, приехавшие, в том числе и из других стран. Жуан Жилберту начал исполнять песни ещё в подростковом возрасте. Он записал десятки альбомов и несколько раз становился обладателем музыкальной премии Grammy.