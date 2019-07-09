В Албании возобновились протесты

Антиправительственные акции протеста возобновились в Албании. По призыву оппозиции, которую возглавляет Демократическая партия, на улицы столицы Тираны вышли тысячи людей. Они обвиняют правительство социалистов и премьер-министра Эдди Раму в коррупции и в связях с организованной преступностью.

Ранее оппозиция бойкотировала выборы в местные органы власти, назначенные на 30 июня.

"30 июня стало референдумом против зла, - заявил, обратившись к собравшимся, лидер демократов Лулзим Баша. - Эдди Рама должен уйти. Рама, уходи! "

В понедельник парламент Албании постановил создать специальную комиссию для расследования и, возможно, смещения с поста президента Илира Мету за его попытку отменить июньское голосование. Президент счёл, что его результаты будут недействительными, так как на выборах не была представлена оппозиция. Но правительство отказалось выполнять решение главы государства, а премьер-министр Рама назвал Мету "открытым врагом". Парламент Албании признал попытку президента отменить выборы неконституционной.

Албанская оппозиция проводит антиправительственные акции протеста с середины февраля, после того, как её депутаты отказались от своих мест в парламенте, обвинив правящих социалистов в фальсификации результатов выборов. Протестующие требуют проведения нового голосования и отставки Эдди Рамы, занимающего пост премьера с 2013 года.