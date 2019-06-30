Албания: выборы без оппозиции

В Албании проходят муниципальные выборы, которые бойкотируют оппозиционные партии. Президент республики Илир Мета назвал голосование нелегитимным из-за недостаточной конкуренции.

Граждане Албании выбирают 61 одного мэра, но в половине населенных пунктов бойкот привел к тому, что у кандидатов Социалистической партии, возглавляемой премьер-министром Эди Рамой, нет противников.

Правоцентристская оппозиционная Демократическая партия обвиняет правительство Эди Рамы в связях с организованной преступностью.

Независимый политический аналитик Лютфи Дервиши комментирует: "Сейчас Албания находится в состоянии политического конфликта, который подогревается рассуждениями о кризисе. этот политический конфликт подрывает усилия, которые Албания прилагает к тому, чтобы присоединиться к семье европейских государств. Парадокс заключается в том, что в следующем году Албания должна возглавить ОБСЕ, а в октябре хочет начать переговоры о вступлении в ЕС, но в то же время внутри самой страны очень сложно начать переговоры и вести диалог друг с другом".

Демонстрации в Албании проходят с начала года. Неделю назад на улицы Тираны вышли тысячи сторонников албанской оппозиции. Участники антиправительственной акции протеста призвали к бойкоту муниципальных выборов.

Премьер-министр Эди Рама, утверждает, что цель оппозиции — препятствовать началу переговоров о вступлении Албании в состав Евросоюза.