Лайнер едва не врезался в кафе в Венеции

В воскресенье в Венеции во время шторма круизный лайнер едва не врезался в причал, на котором расположено кафе. В сети появилось любительское видео, как большое многоэтажное судно медленно проходит очень близко возле берега, при этом чуть не задев небольшие яхты и лодки.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как другой круизный лайнер "Опера" на канале Джудекка в Венеции врезался в прогулочный теплоход, на борту которого находились 130 человек и в набережную Дзаттере. В результате происшествия несколько человек оказались в воде. Двое были госпитализированы, еще двое получили легкие ранения.

Из-за подобных инцидентов местные жители требуют немедленно запретить проход круизных кораблей через лагуну в Венеции.