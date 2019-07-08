Берлинская неделя модных дефиле вполне отчетливо заявила о себе как о стартовой площадке для молодых европейских кутюрье, ставящих во главу угла не только тенденции прет-а-порте, но этичность производства, а также соображения экологии.

Популярное слово "ресайклинг", иначе переработка, стало ключевым для модельера из Австрии Кристофа Румпфа.

Все ткани, из которых была сшита его коллекция, он собирал по барахолкам и комиссионкам, в которых вещи продают не поштучно, а на килограммы. Ностальгия по старым тряпочкам может стать вполне актуальной тенденцией европейской моды, основанной на разумном и умеренном потреблении.

Берлинские дефиле - это еще и марки, традиционно входящие в истеблишмент немецкой моды. В показе одной из них - Marc Cain - участвовала Кения Кински-Джонс, дочь знаменитой актрисы и не менее известного музыканта.

Вот что она сказала: "Чудесная коллекция, вы сами это поймете. когда ее увидите. Много ярких цветов, что очень правильно для лета. Мне нравится, что этот стиль отличается непринужденностью и элегантностью".

Приглашенные на дефиле также отметили, что на подиуме чувствовалось влияние этники, в первую очередь мотивов, пришедших с африканского континента.

Еще одна марка, основанная Гуидо Мариа Кречмером, представила на дефиле в столице Германии, коллекцию, которая была названа "Rue du Coeur", и хотя на этом показе коллекции звучали бодрые ритмы электронного джаза, не услышать ретро-ноту было невозможно.