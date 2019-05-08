Мода на бедуинов

Популярность культуры арабских бедуинов растет по мере активизации притока туристов в Дубай. Гости эмирата стремятся лучше понять формат и особенности этого традиционного способа обитания в пустыне. Подробности - прямо сейчас на ервоньюс. и африканьюс.

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Ребекка Маклафлин-Истхем

Культура бедуинов привлекают любознательных туристов в Дубай:, чтобы больше узнать о традициях кочевников мы познакомим вас с необычной героиней: энтузиастка из Германии обосновалась в пустыне эмирата 20 лет назад, разводит верблюдов и называет это своей страстью.

Подробнее о и бедуинской культуре Дубая - на этой неделе на евроньюс и африка ньюс.

OPENER @ 0:00 MUSIC

@ 0:10 В.О.

@ 0:21

Глядя на современный Дубай, забываешь, что город построен в пустыне. И тем не менее это так.Культура страны опирается на кочевые традиции и образ жизни бедуинов.

VO @ 0:32 Верблюд, или «корабль пустыни», как известно, является символом региона. Посмотреть на этих животных можно в клубе м Camel Racing Club: этот опыт не оставит равнодушным никого.

VO @ 0:43 Щедрые призы, предлагаемые на ипподроме AlMarmoom, привлекают сюда владельцев верблюдов со всего Аравийского полуострова.

VO @ 0:51 Верблюжьи бега - захватывающее и красочное действие. Владельцы едут на машинах - параллельно своим подопечным, участвующим в гонке. Робот-жокей на спине верблюда управляется дистанционно..... настоящий взрыв эмоций, смесь традиций и новых технологий.

SOUNDBITE (ARABIC) @ 1:06 АЛИ САИД БИН СА РОД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ДУБАЙ КЕМ КЛУБ РАБОТЫ @ 1:06 приезжающие сюда туристы видят что-то совершенно новое... видят, как люди относятся к верблюдам, как животные соревнуются между собой. Они понимают, насколько эмиратское общество патронирует верблюдов ».

В.О. @ 1:21 А по соседству проходит крупнейшее мероприятие в культурном календаре бедуинов.

МУЗЫКА @ 1:25

PTC @ 1:31 REBECCA MCLAUGHLIN-EASTHAM, EURONEWS

@ @ 1:32 Фестиваль традиций и наследия AlMarmoom ежегодный праздник Дубая, посвященный древней арабской культуре пустыни и ее обитателей.

VO @ 1:41 Традиционный аяла, или танец на палках, исполняется двумя рядами танцоров, стоящих лицом к лицу. Смысловой рисунок танца отражает единство и партнерство между представителями племен.

VO @ 1:55 В древние времена о для кочевников верблюды оставались главными помощниками

PTC @ 2:05 REBECCA MCLAUGHLIN-EASTHAM, EURONEWS

@ 2:06 Верблюд был кормильцем, главным транспортным средством для семьи. От его выносливости зависело благополучие и даже жизнь группы людей.

МУЗЫКА @ 2:15

SOUNDBITE (ARABIC) @ 2:20 АЛИ САИД БИН САРУ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ДУБАЙ КЕМИ КЛУБ РАБОТЫ @ 2:20 ПЕРЕВОД:

Верблюжьи гонки - естественная среда для нас, мы выросли на этом. Раньше мы были кочевниками. наблюдали, как наши отцы седлали верблюдов. Ну и мы, соответственно, тренировались, объезжали верблюдов, соревновались в скорости. Весь наш опыт сформирован традициями, в которых мы выросли и жили.

VO @ 2:48 на смену кораблям пустыни пришли новые транспортные решения, но о верблюдах в Эмиратах не забыли: продвижению верблюжьих бегов способствовали и местные предприниматели, и власти эмиратов.

SOUNDBITE (арабский) @ 2:59 АЛИ САИД БИН САРОУД, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ДУБАЙ КЕЙМЛ КЛУБ РАБОТЫ @ 2:59Верблюды ценны тем, что представляют нашу традиционную среду обитания. они были частью жизни наших отцов и дедов.

VO @ 3:19 Семья эмира Дубая аль мактум и сегодня покровительствует разведению верблюдов, организует фестивали, продвигающие бедуинские традиции и обычаи предков..

В.О. @ 3:30 Послали местной культуры порой становятся люди, приехавшие издалека. Как Урсула. Немецкая гражданка впервые побывала в Эмиратах в 1993 году , познакомилась с мес кочевой семьей и приняла решение о переезде.... Она живет в пустыне уже 20 лет.

VO @ 3:45 Женщина разводит верблюдов, принимает посетителей, рассказывая им о культуре,которую так полюбила сама.

SOUNDBITE @ 3:51 URSULA ‘USCHI’ MUSCH, CAMEL BREEDER, KAMEL USCHI

@ @ 3:51 Моя страсть, мой посыл - дать гостям, иностранцам возможность прикоснуться к арабскому гостеприимству, к их традициям, культуре. Я хочу приоткрыть завесу перед людьми, у которых не было возможности узнать эту сторону жизни. А вообще верблюды, их разведение - это и мое хобби, и моя страсть, я случайно начала заниматься этим, ездой на верблюдах.

В.О. @ 4:21 В традиции пустынной жизни Урсула погружалась постепенно, прорастая в местные

SOUNDBITE @ 4; 26 URSULA ‘USCHI’ MUSCH, CAMEL BREEDER, KAMEL USCHI @ 4:27

Верблюд дает вам определенную свободу. Это расслабленное животное, гордое животное, жители эмиратов им гордятся. Ну, и я тоже, конечно.

VO @ 4:41 Современный технологичный Дубай в состоянии обойтись без помощи верблюда для жизни и передвижения; однако кораблей пустыни здесь не принято отправлять в запаса; бережное разведение животных - дань уважения к своему вчерашнему дню.