Иран повышает уровень обогащения урана

Иран уже в понедельник преодолеет лимит обогащения урана выше уровня в 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. При этом он подчеркнул, что "такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе". Уже в ближайшее время Тегеран намерен достичь 5-процентного уровня обогащения урана, что, по утверждениям иранских властей, необходимо для работы атомной электростанции "Бушер". В то же время Иран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на разрешение требований, выдвинутых ранее по ней Тегераном.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи: "Я надеюсь, что в ближайшие дни, благодаря решениям, принятым нами и другими сторонами, подписавшими СВПД, мы сможем работать над другими новыми инициативами и идеями, которые приведут к дальнейшим обсуждениям и переговорам".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал новое сокращение обязательств Ирана "очень опасным шагом" и повторил свой призыв к Франции, Великобритании и Германии автоматически ввести против Ирана санкции.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Обогащение урана производится по одной и только по одной причине - для создания атомных бомб. Лидеры "шестерки" посредников пообещали и обязались снова ввести санкции, как только Иран это сделает. Он это сделал. Где вы?"

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще в мае. Иран также призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел около года назад, после чего против Ирана были введены санкции.