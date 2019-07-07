"Не превышайте лимит!"

МИД Франции призвал иранские власти не превышать лимит на обогащение урана. В официальном заявлении говорится, что Париж обсуждает с партнерами необходимые меры по деэскалации.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее отметил, что подписавшие соглашение европейские страны должны как минимум поддержать принимаемые Тегераном меры, так как после выхода США из ядерной сделки они фактически не выполняют своих обязательств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал действия Ирана как "весьма опасный шаг": "Я обращаюсь к руководителям Франции, Великобритании и Германии: вы подписали это соглашение и обещали применить жесткие санкции, как только власти Ирана сделают то, о чем они сегодня объявили. Это указано и в резолюции Совета Безопасности. Где же вы?"

Иранский политический обозреватель Мохаммад Гадери убежден, что Тегеран не пойдет на уступки: "Иран ясно дал понять, что не хочет войны, но в то же время не желает подчиняться давлению со стороны Запада. Если диалог между Ираном и Западом будет идти на основе взаимного уважения, Тегеран вернется к переговорам на международном уровне".

США в ответ на заявление Тегерана об увеличении уровня обогащения урана, пригрозили властям страны еще большей изоляцией и ужесточением санкций.