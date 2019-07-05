Женский футбол становится популярнее

Женский футбол получает все больше признания среди болельщиков и все больше поддержки от спонсоров. Финал Чемпионата мира состоится в это воскресенье во французском Лионе. В фанатской деревне ФИФА в центре города собираются сотни поклонников и начинающих игроков.

Юная футболистка:"Я хочу стать профессиональной футболисткой! Это замечательная поездка"

Энтузиазм есть не только во Франции. В Соединенном Королевстве более 6 млн зрителей посмотрели игру Англии и Шотландии. Более 7,5 млн посмотрели игру Англии и Норвегии.

Можно ли считать этот чемпионат прорывом в женском футболе?

Фрэнсис Бенали, бывший футболист

"Сейчас мы видим интерес к игре. Посмотрите на количество туристов, которые приехали на соревнования. В Женской Суперлиге здесь, в Англии, сейчас говорят о появлении крупных спонсоров, как банк Barclays во втором сезоне. Мы надеемся, что интерес к спорту будет расти и дальше".

Прогресс в женском футболе начался, но впереди еще большой путь. Разрыв в оплате труда по сравнению с игроками-мужчинами остается одной из главных проблем женского футбола.

Анджела Барнес, Euronews

"Новая аудитория, большие толпы фанатов, спонсорские деньги, компании, которые хотят идти в ногу с историей – знак того, что для женского футбола все движется в правильном направлении".

Болельщица:"Быть здесь – это так важно для меня. Я приезжала на Чемпионат мира в 2015 году и многому научилась"

Болельщица:"Я думаю, что это большая надежда для женщин во всем мире"

Женский футбол начал получать признание и, по словам экспертов, возможно, этот успех продлится и после нынешнего чемпионата мира.