Дешевый труд футболисток

Они - лучшие в мире, а аудитория женских футбольных матчей и, соответственно, доходы от рекламы в последнее время взлетели до небес. Но, несмотря на то, что футболистки играют в абсолютно таких же условиях, как их коллеги-мужчины, а иногда, как показал последний Чемпионат мира, и более сложных, они зарабатывают намного меньше. Поэтому футболистки требуют признания и равной оплаты. Чемпионат мира по женскому футболу во Франции пользуется огромной популярностью - и об этом как нельзя лучше говорят цифры.

По оценкам ФИФА, это спортивное событие на всех доступных платформах посмотрит в общей сложности миллиард человек. До 20 июня было продано более миллиона билетов (1 094 639). Средняя заполненность стадионов составляет 70%, на групповом этапе 11 матчей прошли при полном аншлаге.

Однако американские футболистки, которые пробились в полуфинал, получат 90 тысяч долларов в качестве премиальных. Если бы они были мужчинами, то заработали бы в 6 раз больше. В качестве аргумента, объясняющего такой разрыв в зарплате, приводятся их доходы, то есть суммы, которые позволяют генерировать мужской и женский футбол - мужчины традиционно генерируют больше.

Но традиции меняются - они уже не те, что были раньше. И в Соединенных Штатах с 2016 по 2018 год, доходы от женского футбола более чем на полтора миллиона долларов превысили доходы от игр мужского цеха. Видя в этом вопиющую несправедливость, 28 игроков сборной США подали иск против своей федерации.