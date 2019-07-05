Параллельные учения на Чёрном море

Корабли российского Черноморского флота начали в пятницу плановые маневры в акватории Черного моря, в северо-западной части которого с 1 июля проходят военно-морские учения Украины и НАТО Sea Breeze.

Ещё 3 июля российские военные объявили о том, что следят за английским эсминцем HMS Duncan и фрегатом ВМС Канады HMCS Toronto. В тот же день в Чёрное море вошёл большой корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, предназначенный для радиоэлектронной разведки. Сообщается, что российские моряки ведут наблюдение за натовской флотилией с кораблей, с самолётов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", также организовано радиоэлектронное сопровождение.

Всего в учениях Sea Breeze, которые продолжатся до 12 июля, принимают участие 30 кораблей и 24 самолета. Помимо Украины в них участвуют США, Великобритания, Канада, Турция, Италия, Латвия и Эстония.