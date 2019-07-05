ЕС расширяет влияние на Балканах

Премьер-министры Косова, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании, Северной Македонии и Черногории прибыли в пятницу на саммит стран Западных Балкан в Познани, где их приветствовал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. В работе форума также принимают участие Ангела Меркель, Тереза Мэй, Эдуар Филипп и премьеры других европейских государств.

Представители стран Евросоюза заверили своих западнобалканских партнеров в том, что их стремление вступить в ЕС по-прежнему имеет полную поддержку в сообществе, несмотря на некоторые признаки потери динамики. Необходимость в прояснении этой позиции возникла после того, как некоторые европейские лидеры выразили сомнения в открытости Евросоюза для расширения.

Накануне, во второй день работы саммита, министры внутренних дел стран Западных Балкан обсудили с их европейскими коллегами вопросы безопасности в регионе, в частности - темы борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и незаконным доступом к оружию.

Польша принимает саммит, так как в настоящее время председательствует в так называемом Берлинском процессе, объединяющем страны Западных Балкан и ЕС. Этот процесс, инициированный в 2014 году Германией, призван содействовать укреплению евроинтеграции в Балканском регионе.