ООН: "Авиаудар по мигрантам возмутителен"

ООН заявила, что авиаудар по центру содержания мигрантов в Ливии имеет все признаки, как было сказано, "военного преступления. Генсек Антониу Гутерриш подчеркнул, что требуется провести независимое расследование случившегося.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик: "Мы требуем выяснить обстоятельства этого трагического инцидента с тем, чтобы имена ответственных за происшедшее были названы и степень их виновности установлена судом, всем участникам конфликта были известны точные координаты центра содержания мигрантов".

ООН настаивает, что известно было и то, что в центре содержатся исключительно гражданские лица, среди которых есть женщины и дети.

День назад стало известно, что по меньшей мере 40 человек погибли при авиаударе, целью которого был этот центр, находившийся вблизи Триполи. Сообщается, что больше ста человек получили ранения. Власти утверждают, что авианалёт был совершён силами самопровозглашённой Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Хафтар. В штабе Хафтара уже отвергли причастность к произошедшему, возложив вину на ополченцев, связанных с правительством в Триполи.