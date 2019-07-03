Ливия: авиаудар по мигрантам

По меньшей мере 40 человек погибли в Ливии при авиаударе, нанесённом по центру содержания мигрантов вблизи Триполи во вторник вечером. Около 80 человек получили ранения.

Местные власти утверждают, что авианалёт был совершён силами самопровозглашённой Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Между тем, в его штабе уже отвергли причастность к произошедшему, возложив вину на ополченцев, связанных с правительством в Триполи.

Путь многих африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу, проходит через Ливию, где их нередко задерживают. Тысячи мигрантов содержатся в стране в специальных центрах – зачастую, по данным ООН, в бесчеловечных условиях. Ситуация усугубилась с началом наступления сил Хафтара на Триполи, которое идёт с начала апреля. За это время находящиеся в центрах мигранты неоднократно подвергались нападениям.