Италия

Туристы покидают Стромболи

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 Павел Барсуков 
Туристы покидают Стромболи
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Reuters
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На итальянский остров Стромболи прибыли дополнительные силы пожарной охраны. Специалисты внимательно наблюдают за состоянием вулкана. В среду там произошло сильное извержение: вулкан после серии взрывов выбросил столб дыма и пепла, по склонам стекли потоки лавы. Гору постоянно патрулируют пожарные самолёты, которые тушат возгорания.

Первый взрыв, начало извержения

Жертвой извержения стал один человек: вулканолог-любитель. По сообщениям местных властей, он задохнулся в ядовитом дыму, выброшенном из жерла.

Хотя ночь после извержения прошла спокойно, туристы поспешили покинуть Стромболи.

«Хорошо, что это произошло не ночью. В целом всё в порядке, во всяком случае мы сумели сюда добраться. Но взрыв оказался действительно сильный, не такой, как обычно — я в чём был, так и побежал».

Вулкан Стромболи извергается практически непрерывно уже несколько тысяч лет. Небольшие взрывы и землетрясения могут повторяться каждый час или даже чаще. Серьёзной опасности они обычно не несут, поэтому гора привлекает множество туристов.

Видеомонтаж • Павел Барсуков