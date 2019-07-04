Туристы покидают Стромболи

На итальянский остров Стромболи прибыли дополнительные силы пожарной охраны. Специалисты внимательно наблюдают за состоянием вулкана. В среду там произошло сильное извержение: вулкан после серии взрывов выбросил столб дыма и пепла, по склонам стекли потоки лавы. Гору постоянно патрулируют пожарные самолёты, которые тушат возгорания.

Первый взрыв, начало извержения

Жертвой извержения стал один человек: вулканолог-любитель. По сообщениям местных властей, он задохнулся в ядовитом дыму, выброшенном из жерла.

Хотя ночь после извержения прошла спокойно, туристы поспешили покинуть Стромболи.

«Хорошо, что это произошло не ночью. В целом всё в порядке, во всяком случае мы сумели сюда добраться. Но взрыв оказался действительно сильный, не такой, как обычно — я в чём был, так и побежал».

Вулкан Стромболи извергается практически непрерывно уже несколько тысяч лет. Небольшие взрывы и землетрясения могут повторяться каждый час или даже чаще. Серьёзной опасности они обычно не несут, поэтому гора привлекает множество туристов.