Попокатепетль опять шалит, пугая жителей Мехико

Расположенный в Мексике вулкан Попокатепетль в ночь с понедельника на вторник забросал окрестности пеплом после сильного взрыва, во время которого из жерла вулкана летели раскалённые камни. Об этом сообщил Мексиканский национальный центр по предотвращению стихийных бедствий (Cenapred).

Вулкан расположен в 70 км к юго-востоку от Мехико, вулканический взрыв произошел в 21:30 по местному времени. В результате активности вулкана ни о каких серьезных травмах не сообщается.

На видео, опубликованном Cenapred, видно как освещается жерло вулкана, после чего в небо извергается большое количество пепла. Вулкан также разбросал осколки горячей породы во время серии "выхлопов", зарегистрированных после взрыва.

На языке ацтеков Попокатепетль означает «дымящаяся гора». Вулкан возобновил активность в последние недели, побудив власти опубликовать предупреждение для населения, с рекомендацией оставаться на безопасной дистанции от вулканического кратера. Непосредственно перед взрывом в соцсетях было опубликовано немало видео туристов, поднимающихся на кромку кратера Попокатепетля, несмотря на рекомендации Cenapred держаться на расстоянии не менее 12 км.

Видео последнего мини-извержения было опубликовано Cenapred в качестве реакции на восторженные любительские видео и комментарии в соцсетях. Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий поднял уровень опасности до "жёлтого", предупреждая население и энтузиастов-вулканологов об опасности Попокатепетля: в ближайшие дни возможны новые выбросы из жерла, которые приведут к осадкам в форме пепла.

Вулкан Попокатепетль - вторая по размеру гора в Мексике, его вершина расположена на высоте 5.452 метров над уровнем моря.