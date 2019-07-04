Франция

Туск призвал Европарламент поддержать Урсулу фон дер Ляйен

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 Ирина Александрова 
Туск призвал Европарламент поддержать Урсулу фон дер Ляйен
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Покидающий свой пост председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал депутатов Европарламента поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Министр обороны Германии фон дер Ляйен - евроэнтузиастка, представляющая христианско-демократическую Европейскую народную партию. Обращаясь к законодателям, Туск особо отметил:

"Впервые в нашей общей истории Европейский Совет предложил возглавить ключевые институты ЕС двум женщинам и двум мужчинам. Я счастлив. И я горжусь тем, что мы достигли идеального гендерного баланса. Это очень позитивные изменения. Европа не только говорит о женщинах, Европа выбирает женщин. Я надеюсь, что этот факт вдохновит Европейский парламент, которому предстоит принимать решения".

В то время как глава Евросовета общался с депутатами в Страсбурге, председатель Еврокомисси Жан-Клод Юнкер встречался со своей вероятной преемницей в Брюсселе. Накануне фон дер Ляйен побывала в Страсбурге, где провела переговоры с новоизбранным главой Европарламента и встретилась с депутатами от Европейской народной партии. Кандидат на один из ключевых постов ЕС , в случае своего избрания, пообещала тесно сотрудничать с ЕНП.