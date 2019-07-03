Во двор в Лондоне упал безбилетник "Кенийских авиалиний"

На заднем дворике дома на юге Лондона нашли тело мужчины, предположительно, безбилетника, выпавшего из самолета "Кенийских авиалиний". По сообщению британской полиции, он скорее всего выпал из отсека шасси при приближении к аэропорту Хитроу.

После приземления в отсеке шасси авиалайнера обнаружили сумку и небольшие запасы еды. На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины. Руководство аэропорта Джомо Кениата в Найроби создало следственную группу для расследования инцидента.

"Мы хотели бы заявить, что обеспечение безопасности - наш приоритет, и этот инцидент расследуется с заслуживающей его серьезностью", - говорится в официальном "Твиттере" аэропорта.

"Кенийские авиалинии" выразили свои соболезнования по поводу инцидента и сообщили, что сотрудничают с властями.

Расстояние между Найроби и Лондоном - 6 840 км, полет занимает около 9 часов.