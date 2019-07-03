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Великобритания

Во двор в Лондоне упал безбилетник "Кенийских авиалиний"

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 Наира Давлашян 
Во двор в Лондоне упал безбилетник "Кенийских авиалиний"
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REUTERS/Thomas Mukoya
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На заднем дворике дома на юге Лондона нашли тело мужчины, предположительно, безбилетника, выпавшего из самолета "Кенийских авиалиний". По сообщению британской полиции, он скорее всего выпал из отсека шасси при приближении к аэропорту Хитроу.

После приземления в отсеке шасси авиалайнера обнаружили сумку и небольшие запасы еды. На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины. Руководство аэропорта Джомо Кениата в Найроби создало следственную группу для расследования инцидента.

"Мы хотели бы заявить, что обеспечение безопасности - наш приоритет, и этот инцидент расследуется с заслуживающей его серьезностью", - говорится в официальном "Твиттере" аэропорта.

"Кенийские авиалинии" выразили свои соболезнования по поводу инцидента и сообщили, что сотрудничают с властями.

Расстояние между Найроби и Лондоном - 6 840 км, полет занимает около 9 часов.

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