Убедить Европарламент: фон дер Ляйен в Страсбурге

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выдвинутая участниками саммита в Брюсселе кандидатом на пост председателя Еврокомисси, стремится заручиться поддержкой как можно большего числа евродепутатов. В среду в Страсбурге она встретилась с законодателями от правоцентристской Европейской народной партии, пообещав тесно сотрудничать с ними в случае своего избрания.

"Я решила, что моя первая встреча пройдёт здесь, в Страсбурге, в Европарламенте, для того, чтобы немедленно начать переговоры с депутатами. Ведь здесь, в Европейском парламенте, бьётся сердце европейской демократии", - сказала фон дер Ляйен.

Её выдвижение в качестве возможной преемницы Жан-Клода Юнкера для многих стало неожиданностью. Выбор пал на Урсулу фон дер Ляйен после того, как на саммите в Брюсселе против считавшегося наиболее вероятным кандидатом на этот пост Франса Тиммерманса выступили представители большинства стран Восточной и Центральной Европы во главе с Польшей.

Но и кандидатуру фон дер Ляйен должен ещё утвердить Европарламент.