Италия-Словения: "антимигрантский патруль"

Словения и Италия начинают совместную операцию с целью остановить движение нелегальных мигрантов по "балканскому маршруту".

Погранслужбы двух стран будут патрулировать территорию по обе стороны границы до 30 сентября.

Планируется осуществлять четыре совместных обхода в неделю: три на словенской территории и один - на итальянской.

"Введение совместного патрулирования не означает восстановления пограничного контроля. Эта мера призвана упростить оперативную деятельность, улучшить реагирование при попытке побега, ускорить задержание лиц или транспортных средств, обеспечить контроль по обе стороны границы", - объясняет Маржан Стубляр, сотрудник пограничной полиции Словении.

"Мы надеемся, что сможем повысить уровень работы с мигрантами, делая при этом упор на привлечении к ответственности контрабандистов", - говорит Винченцо Аваллоне, сотрудник пограничной службы Италии.

В 2015-ом - в разгар миграционного кризиса - десятки тысяч беженцев и мигрантов из Сирии, Пакистана, Афганистана прошли через границу по этому маршруту. С ужесточением контроля поток существенно снизился. Но в этом году число прибывающих в Словению вновь увеличилось.

Официальный Рим предупредил: если совместное патрулирование не принесёт результатов, то на итальяно-словенской границе появятся заградительные барьеры.