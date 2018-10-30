Живая очередь из мигрантов у бывшей военной казармы в районе Хаджичи недалеко от Сараево. Афганцы, иранцы, сирийцы, марокканцы. Правительство Боснии и Герцеговины обустроило в здании новый центр по приему беженцев. Цель - задержать поток выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые стремятся попасть в государства Евросоюза по так называемому Балканскому маршруту.
Балканский миграционный кризис
Балканский миграционный кризис
Месяцами им приходилось довольствоваться палаточными городками. За это Сараево не раз критиковали международные организации.
"Мы едва избежали гуманитарной катастрофы. К концу следующей недели мы сможем разместить 4 тысячи человек в центрах, расположенных по всей стране. До сих пор людям приходилось ночевать на улице. Но к концу следующей недели все будет готово. Нам повезло - мы едва успели до наступления холодов", - говорит Петер Ван Дер Ауэрарт, глава миссии Международной организации по миграции.
В этом центре могут разместиться до 400 человек. Но всего за несколько дней здесь уже зарегистрировались 420. С начала года около 20 тысяч мигрантов прошли через территорию страны. Примерно 5 тысяч задержались на границе и теперь вынуждены искать жилище на зиму.
"Нацонец-то боснийские власти предоставили приют тем, кто в этом нуждается. Однако некоторые мигранты до сих пор надеются попасть в Евросоюз и продолжают идти на запад. А потому поезда, автобусы, общественный транспорт патрулируют усиленные наряды полиции и военные", - передает из Боснии и Герцеговины Ганс фон дер Брели, Euronews.