Балканский миграционный кризис

Живая очередь из мигрантов у бывшей военной казармы в районе Хаджичи недалеко от Сараево. Афганцы, иранцы, сирийцы, марокканцы. Правительство Боснии и Герцеговины обустроило в здании новый центр по приему беженцев. Цель - задержать поток выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые стремятся попасть в государства Евросоюза по так называемому Балканскому маршруту.

"Мы едва избежали гуманитарной катастрофы. К концу следующей недели мы сможем разместить 4 тысячи человек в центрах, расположенных по всей стране. До сих пор людям приходилось ночевать на улице. Но к концу следующей недели все будет готово. Нам повезло - мы едва успели до наступления холодов", - говорит Петер Ван Дер Ауэрарт, глава миссии Международной организации по миграции.

В этом центре могут разместиться до 400 человек. Но всего за несколько дней здесь уже зарегистрировались 420. С начала года около 20 тысяч мигрантов прошли через территорию страны. Примерно 5 тысяч задержались на границе и теперь вынуждены искать жилище на зиму.

"Нацонец-то боснийские власти предоставили приют тем, кто в этом нуждается. Однако некоторые мигранты до сих пор надеются попасть в Евросоюз и продолжают идти на запад. А потому поезда, автобусы, общественный транспорт патрулируют усиленные наряды полиции и военные", - передает из Боснии и Герцеговины Ганс фон дер Брели, Euronews.