Штурм парламента в Гонконге

Участники антипекинской демонстрации в Гонконге попытались, разбив стеклянные входные двери, проникнуть в понедельник в здание местного парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ, а всех находившихся в здании людей эвакуировали.

Акция была приурочена к 22-летней годовщине возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. Протесты в этот день проходят ежегодно, но сейчас они стали поводом в очередной раз потребовать и отмены закона об экстрадиции подозреваемых на материковую территорию Китая. Из-за массовых манифестаций, не прекращающихся с начала июня, власти его действие приостановили. Но протестующие настаивают на полной отмене закона и отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Билл Нейли, NBC NEWS для Euronews:

"Это большая проблема для Гонконга, а для лидера КНР Си Цзиньпина - это самый серьёзный вызов за 7 лет его правления. О Си Цзиньпине известно, что он сторонник силовых методов, а значит Пекин будет рассержен и разочарован происходящим здесь".

Протестующие бросали в стражей порядка камни, палки, яйца и другие предметы. Полицейские утверждают, что против них была применена в том числе и каустическая сода. Сообщается о 13-ти госпитализированных правоохранителях.

Ранее в тот же день группы протестующих а масках - в основном молодёжь - заблокировали три важных артерии в центре Гонконга с помощью барьеров, затруднив движение транспорта.