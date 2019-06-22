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Срочная новость

Китай

Гонконг: акции протеста не прекращаются

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 Ирина Шелудкова  и TASS, Reuters
Гонконг: акции протеста не прекращаются
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REUTERS/Ann Wang
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Демонстранты в Гонконге добиваются полного и бесповоротного отказа властей от законопроекта об экстрадиции в Китай. В пятницу вечером на улицы города вышли тысячи манифестантов в черной одежде — в основном студенты — и оцепили правительственный комплекс, а также расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. К утру субботы демонстранты разошлись.

REUTERS/Tyrone Siu

Акции протеста в Гонконге не прекращаются я уже с начала июня. В минувшее воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории демонстрация, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек.

Глава местной администрации Кэрри Лам, которую поддерживает Пекин, уже дважды приносила публичные извинения за кризис, вызванный попыткой продвижения спорного законопроекта, но пока заявила только о приостановлении на неопределенной срок рассмотрения этой инициативы и отказалась уйти в отставку.

Цель законопроекта — наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.