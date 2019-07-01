На Кипре взорвалась ракета из Сирии?

На севере Кипра произошёл сильный взрыв – предположительно, ракеты или беспилотного летательного аппарата. По данным властей непризнанной «Турецкой республики Северного Кипра», в результате никто не погиб и не ранен. По мнению экспертов, объект взорвался не при падении, а в воздухе, поскольку на земле отсутствует кратер.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник вблизи деревни Ташкент. Обломки объекта изучают сейчас местные военные, по мнению которых, они могут принадлежать ракете системы С-200 российского производства. Не исключено, что ракета была выпущена сирийской ПВО для отражения вчерашнего нападения, но отклонилась от курса и взорвалась на территории острова. Если данное предположение подтвердится, то это станет первым случаем, когда Кипр, находящийся недалеко от Сирии, оказался затронут ведущимися там военными действиями.