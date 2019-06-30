Акции протеста в Тбилиси: против главы МВД и "оккупации" РФ

Тысячи человек вышли в субботу на акцию протеста в Тбилиси. Участники манифестации требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии из-за жестоко разгона демонстрации неделю назад. Многие несли в руках плакаты с изображением глаза. Таким образом они хотели напомнить о двух манифестантах, которые лишились глаза во время акции в ночь на 21 июня. Участники субботней также требовали, чтобы Москва вывела свои войска из Абхазии и Южной Осетии.

"Мы протестуем главным образом по двум причинам. Мы против российской оккупации. Мы считаем, что все люди как в Грузии, так и за ее пределами должны помнить, что 20% нашей страны оккупировано Россией и это государство продолжает нас притеснять каждый день и каждый месяц. И еще мы хотим, чтобы Гахария ушел в отставку из-за того, что он сделал 20 июня", - говорит участница шествия.

Акции протеста вспыхнули после того, как депутата Госдумы, главу Межпарламентской ассамблеи православия, во время сессии МАП посадили в кресло председателя грузинского парламента. В Москве начавшиеся акции назвали провокацией антироссийских сил.