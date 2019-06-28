"Любовь к отходам" как бизнес

В этом выпуске программы "Планета бизнеса" мы узнаем, как парижская компания, получившая европейскую премию, зарабатывает деньги, производя возобновляемую энергию из органических отходов и помогая безработным со стажем вернуться в строй.

Love Your Waste, так называется фирма, буквально превращает мусор в золото. Работая со школами, больницами, ресторанами в Париже, она собирает органические отходы, которые каждый день попадают в мусорные баки.

Жером Перрен, соучредитель Love Your Waste, показывает нам кухню одного из своих клиентов. Он объясняет, что происходит с биологическими отходами, извлеченными на месте: "Они подвергаются анаэробному сбраживанию, превращаясь в биогаз - возобновляемую энергию - и органические удобрения для экологически чистого местного сельского хозяйства".

Подход компании стал референтным в отрасли, поясняет Жером Перрен: "Законодательство требует от всех профессиональных производителей биологических отходов применять принципы Love Your Waste. В регионе Иль-де-Франс потенциал мусорных сборов - 2 миллиона тонн. На данный момент мы собираем только 1200 тонн, поэтому нам есть, куда расти".

Компания заявляет, что ее конечная цель состоит в том, чтобы способствовать циркулярной экономике, сводя к минимуму потери ресурсов и используя их.

Партнеры Жерома Перрена говорят, что благодаря партнерству с его фирмой учатся лучше управлять своими отходами.

Специалисты бьют тревогу: только в ЕС около 100 миллионов тонн продовольствия уходит в мусорные баки каждый год, в то время как во всем мире, по оценкам, треть всех производимых продуктов питания уходит в отходы.

Европейская комиссия берет курс на оптимизацию управления продовольственными ресурсами; цель ЕС - сократить вдвое пищевые отходы на душу населения к 2030 году.

Love Your Waste не только решает экозадачи, но меняет социальный пейзаж, нанимая безработных со стажем. В 2016 году фирман получила премию Impact на Европейском конкурсе социальных инноваций.

«Я не политик, я гражданин, - сказал Жером Перрен. - Наша фирма стремится решить две структурные проблемы любого общества: это безработица и окружающая среда; с точки зрения безработицы мы работаем с самой трудной прослойкой - долгосрочными безработными".

Ежегодный конкурс Европейской комиссии по социальным инновациям в этом году посвящен инициативам по сокращению пластиковых отходов. Победители будут обнародованы осенью.

Мнение эксперта:

Тауфик Валлипурам, специалист по социальным инновациям, является соучредителем международной сети Ouishare, которая помогает городам адаптироваться к технологическим изменениям. с ним поговорил автор этого выпуска программы "Планета бизнеса" Пол Хаккет.

Пол Хакетт: "Как грамотно определить термин "социальные инновации"? Это новый способ ведения бизнеса?"

Тауфик Валлипурам: "Социальные инновации сосредоточены на социальных и экологических проблемах, которые еще не были рассмотрены или которые не были рассмотрены в достаточном масштабе. Социальные инновация, таким образом, ставят целью решение этих проблем".

Пол Хакетт: "За фирмами, сосредоточенными на социальных инновациях, будущее?"

Тауфик Валлипурам: "Об этом преждевременно говорить. Социальные инновации - это не только решение конкретных проблем, нет, это изменение философии управления, ведения бизнеса, влияние на крупных игроков промышленной отрасли. Наивно думать, что через двадцать лет социальные инновации будут преобладать в мире. Планируя будущее, нужно ориентироваться на ситуации, при которых малые и большие компании будут трудиться сообща, с опорой на общие ценности, с пониманием, что они принадлежат одной экосистеме".

Полезные ссылки:

Социальные инновации

Европейский конкурс социальных инноваций