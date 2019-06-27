Премьера фильма "Человек-паук: Вдали от дома" состоялась в Лос-Анджелесе. В этот раз супергерой должен спасти мир пока он находится в школьной поездке в Европу.

Английский актер Том Холланд сыграл уже в пяти фильмах о Человеке-пауке, но говорит, что каждый раз для него как первый

Том Холланд, актер

"Странно, я все еще чувствую себя новичком в этой истории. Интересное чувство, потому что я снимаюсь уже не первый раз. Повезло, что фанаты по-прежнему с большим энтузиазмом относятся к нашим фильмам. Они так ждут, а мы рады поделиться историей с ними"

Сэмюэл Л. Джексон играет в фильме героя, который и призывает Человека-паука спасти мир.

Сэмюэл Л. Джексон, актер

"Том - удивительный сгусток энергии. Он как бы воплощает в себе все, что есть в молодых людях. Его энтузиазм огромен, его искренность настоящая, его желание быть молодым и не отвечать за спасение мира, оставаться ребенком – подлинное"

Американский актер Джейк Джилленхол играет в фильме злодея, который становится союзником Человека-паука

Джейк Джилленхол, актер

"Я думаю, что вселенная Marvel - это действительно интересный мир. Над ее созданием работает много замечательных режиссеров и выдающихся актеров"

В фильме "Человек-паук: Вдали от дома" подросток Питер Паркер хочет повеселиться и провести время со своими друзьями, но обстоятельства обязывают его повзрослеть. Новый фильм о супергерое выходит в прокат по всему миру. В России премьера состоится 4 июля.