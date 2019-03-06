"Капитан Марвел" выходит на экраны

"Атакующие соколы" для капитана Марвел. Шесть лёгких истребителей четвёртого поколения F-16 пронеслись в небе над Голливудом в день премьеры нового блокбастера с Бри Ларсон в главной роли. Авторы фильма уверяют, что попытались развить в картине тему феминизма, поставив в центре повествования супергероя-женщину.

"В этом фильме есть все - захватывающая история, зрелищность, великолепные спецэффекты. Но главное, лента приглашает зрителя совершить вместе с персонажем Кэрол Дэнверс волнующее путешествие, к которому просто нельзя остаться равнодушным", - говорит режиссер Райан Флек.

По сюжету, пилот ВВС США, чья структура ДНК в ходе взрыва сливается с ДНК воина инопланетной расы, получает суперспособности и бросается в борьбу с беззакониками вселенной.

На российские экраны блокбастер выходит 7 марта.