Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси в больнице в критическом состоянии

Госпитализированный в четверг из-за резкого ухудшения здоровья президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на советника президента сообщил телеканал Al-Hadath.

Между тем, телеканал указывает, что премьер-министр Юсеф Шахед направился в президентский дворец, в ближайшее время ожидается его обращение к нации.

92-летний Беджи Каид Эс-Себси стал президентом Туниса в 2014 году, до этого в 2011 году был премьер-министром страны, в разные годы занимал посты министра иностранных дел, главы МВД и министра обороны.

Беджи Каид Эс-Себси — самый пожилой действующий президент.