Стрельба у мечети Бреста: есть раненые

Двое человек получили ранения в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Брест на западе Бретани.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени.

Близлежащие к месту ЧП районы перекрыты. Количество преступников уточняется, источники, близкие с полиции сообщают, что он или они скрылись на сером автомобиле, который в последствии нашли брошенным.

Как сообщили в префектуре департамента Финистер, жизням раненых ничего не угрожает.

В городе усилены меры безопасности у религиозных объектов.