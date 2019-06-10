Стрельба в Мальмё

Шведские полицейские были вынуждены открыть огонь и ранили мужчину, который грозил устроить взрыв на центральном железнодорожном вокзале города Мальмё.

Злоумышленник был затем доставлен в больницу. В понедельник утром он появился на платформе с большой сумкой и стал кричать, что взорвёт находящуюся в ней бомбу. На вокзале поднялась паника.

"Я видела, как полицейские окружили человека, - рассказывает одна свидетельница. - Он поднял чёрную сумку, а затем началась стрельба. Сколько прозвучало выстрелов, точно сказать не смогу. Думаю, четыре, а может и пять".

Территорию вокзала оцепили. Сумку проверили взрывотехники, но было ли найдено в ней оружие или взрывчатка, не сообщается. В городе Мальмё проведены обыски. Полиция выясняет личность раненого, и его действия пока никак не квалифицирует.