Фермеров ЕС страшит МЕРКОСУР

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Бельгийский фермер Ив-Мари Дебрюйер рискует проиграть в конкурентной борьбе с коллегами из Бразилии, которая занимает второе место в мире по экспорту мяса. Он внимательно следит за проходящими в Брюсселе переговорами между торговыми представителями ЕС и МЕРКОСУР.

Квота этого экономического союза четырех стран Южной Америки на рынке говядины в Евросоюзе составляет всего один процент.

Этого животновода материально поддерживает бельгийское государство, но он всё равно боится разорения:

«Я хотел бы иметь возможность работать без субсидий и получать за мясо справедливую цену; но сюда поступают продукты из МЕРКОСУР, где меньше социальных отчислений, подоходных и экологических налогов, - говорит Ив-Мари в интервью Euronews. - Поэтому мы не выдержим соперничества, если ваши зрители не будут предпочитать местные бельгийские продукты. Они должны понять, что так они помогут сохранить наши фермы, в также окружающую среду и экосистемы ".

МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай — это крупнейший торговый партнер Евросоюза.

На днях Франция и Польша призвали Еврокомиссию защитить местное сельское хозяйство. А Германия, Испания и еще 5 стран просят заключить сделку с южноамериканцами как можно скорее.

МЕРКОСУР предлагает такие товары, как сахар, этиловый спирт, апельсиновый сок. С 1999 года ведутся переговоры о поставках энергоносителей, а также курятнины и риса.

Глава Ассоциации ЕС-Бразилия Луиджи Гамбарделла хотел бы распространить сотрудничество на цифровые отрасли, которые имеют более высокий экономический потенциал:

«Почему бы нам не иметь общей стратегии по искусственному интеллекту? Европа только что представила свою стратегию… почему бы нам не работаем вместе, не создавать общее пространство для облачных сервисов? - вопрошает Гамбарделла. - Мы бы могли вместе поддерживать технологические стартапы. Такие вещи важнее, чем, сколько говядины мы экспортируем."

Со своей стороны, ЕС стремится продавать больше автомобилей и их частей, также продукцию машиностроения, фармацевтической и химической промышленности. Из 270 миллионов потребителей в странах МЕРКОСУР многие жаждут европейского вина.

Евродепутат из Испании Инмакулада Родригес-Пиньеро обещает справедливое партнерство и отсутствие протекционистских барьеров, какие устанавливают Соединённые Штаты:

«В конкретной торговой сделке с МЕРКОСУР есть глава об устойчивом развитии, самая амбициозной из всех подписанных до сих пор, а также глава о защите прав человека, - говорит Родригес-Пиньеро. - Речь идёт о модели, в которой ЕС не только экспортирует товары и услуги, но также ценности и принципы. Если Дональд Трамп хочет навязать правило "всё получает сильнейший", то мы показываем иную коммерческую политику ».

А владельцы мелких европейских ферм протестуют на демонстрациях против засилия многонацинальных корпораций в результате сделки с МЕРКОСУР и глобализации мировой экономики.

«Брексит» и "5 звёзд" - вне фракций

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза во главе с Найджелом Фаражем не смогли сформировать в положенный срок фракцию в Европарламенте. Это означает, что партия «Брексит» не получит влиятельных постов в комитетах.

Не имеет политической группы и "Движение 5 звёзд". Итальянские популисты без успеха пытались присоединиться к «зелёным». Фракции могут создаваться и в период, когда законодатели заседают.

Марокко поможет регулировать миграцию

Евросоюз выразил решимость больше сотрудничать с Марокко, особенно в сфере контроля над миграцией — многие её пути из Африки в Европу пролегают через эту страну.

После встречи в Брюсселе представители ЕС и Марокко объявили также, что вскоре вступит в силу соглашение между ними о рыболовстве. Стороны заявили, что их партнёрство развивается во многих измерениях.