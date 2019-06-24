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Гей-парад в Сан-Паулу: в память о жертвах "Стоунуолл"

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Гей-парад в Сан-Паулу: в память о жертвах "Стоунуолл"

Сотни тысяч манифестантов приняли участие в гей-параде в Сан-Паулу, считающимся одним из крупнейших в мире.

Вместе с ЛГБТ-сообществом единым маршем по улицам этого бразильского города прошли правозащитники, активисты и деятели культуры.

Эта манифестация стала первой с момента прихода к власти Жаира Болсонару, ультраправого президента, который, как он говорит сам, "придерживается традиционных ценностей".

В этом году акция была посвящена полувековой годовщине протестов ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке, когда в знак несогласия против дискриминационных проверок личности в одном из гей-баров начались стихийные манифестации, позднее получившие названия "Стоунуоллские бунты" (по наименованию заведения "Стоун-уолл").

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