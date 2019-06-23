Митинг против фальсификации уголовных дел: без задержаний не обошлось

В Москве прошла акция против фальсификации уголовных дел и преследования по политическим мотивам. Изначально митинг организовывали в поддержку спец-корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого отправили под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков. Затем в МВД признали, что оснований для привлечения журналиста к ответственности нет. В итоге главным для акции стало требование гуманизации правоохранительной системы.

Дело Голунова на самом деле не единичное. Очень много ребят! Мне пишут каждый день очень много ребят, очень много родителей осуждённых людей. На самом деле сто тысяч посадок каждый год происходит по тяжким и особо тяжким статьям. Руслан Титов основатель движения #Stop228

В акции приняли участие, по разным оценкам, до четырёх тысяч человек. Не обошлось без задержаний. Уже в конце мероприятия полицейские забрали в ОВД, по меньшей мере, шестерых участников митинга, в том числе организатора «Монстраций», художника Артема Лоскутова.