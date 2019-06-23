Трамп: "Сделаем Иран снова великим"

Вашингтон в скором времени введёт новые санкции против Тегерана, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Но и военный вариант урегулирования вопроса об иранской ядерной программе остаётся в силе. Такие заявления сделал президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома прежде чем отправиться в свою загородную резиденцию в Кэмп Дэвид.

"Если Иран хочет вновь стать богатой, процветающей страной, то мы скажем: "Давайте сделаем Иран снова великим". Как это звучит? "Сделаем Иран снова великим". Как по мне - я не против. Но пусть они не думают, что у них это получится, если они планируют лет через пять-шесть заполучить ядерное оружие", - сказал Трамп, подчеркнув, что этого не допустит.

По мнению президента США, соглашения по новой сделке с Ираном - вместо забракованного им Совместного всеобъемлющего плана действий - можно было бы достичь очень быстро, если бы власти Тегерана согласились вести переговоры.

Коснувшись ситуации со сбитым иранцами американским беспилотником Тамп заявил, что отменил свой приказ об ответном ударе, чтобы не погибли люди. Пентагон утверждает что дрон Global Howk был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом - в международном воздушном пространстве.

Но глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф написал в своём "Твиттере", что Ирану удалось извлечь обломки беспилотника в своих территориальных водах. По его словам Зарифа, дрон вылетел из ОАЭ в режиме невидимости и нарушил иранское воздушное пространство.

Выразив озадаченность ростом напряженности в американо-ирансикх отношениях, канцелер Германии Ангела Меркель призвала в субботу мировое сообщество найти политические пути для мирного разрешения конфликта. А заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон отправляется в воскресенье в Тегеран для переговоров с иранским руководством.