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Иран

США - Иран: новый виток напряженности

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 Елена Караева 
США - Иран: новый виток напряженности
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Иранский Корпус стражей исламской революции, или КСИР, обнародовал видеозапись операции по ликвидации американского разведывательного беспилотного летательного аппарата, о которой сообщалось накануне.

Вновь указывается, что беспилотник был сбит над провинцией Хормозган после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь Центральное командования американской армии СЕНТКОМ заявило, что иранский ЗРК сбил американский разведывательный аппарат в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Представитель СЕНТКОМ также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не были провокацией.

Американский президент сделал заявление: "Вы увидите, что будет дальше. Вы увидите. Мы не собираемся долго об этом рассуждать, замечу, что только они совершили колоссальную ошибку".

На прошлой неделе власти США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Тегеран эти обвинения отвергает.

Вашингтон объявил об отправке дополнительного воинского контингента в регион несколько дней назад.

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